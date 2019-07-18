جدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسإعداد/ سلطان الزهرانيتصوير / عمر أبو سيفاستقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، اليوم ، دفعة من حجاج ماليزيا إحدى الدول المنفذة فيها مبادرة طريق مكة للسنة الثالثة على التوالي وعلى متنها 481 حاجاً وحاجة.وكان في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من ماليزيا لدى وصولهم صالة المطار ، مساعد المدير العام لفرع وزارة الحج والعمرة بجدة المهندس فيصل الغنام ، ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، عبدالمجيد الأفغاني ، والقنصل الماليزي لشوؤن الحج محمد سيمي بن معصوم ، ورئيس بعثه الحج الماليزي داتو سيد صالح بن سيد عبدالرحمن .والتقت "واس" عدداً من الحجاج الماليزيين الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام ، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين في الوقت ذاته بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين .وقال الحاج أبو قاسم محمد "إن مبادرة طريق مكة خطوة محمودة تشكر عليها المملكة العربية السعودية ، حيث أسهمت بشكل كبير في تسهيل وتيسير إجراءات سفر الحجاج الماليزين" .وعبر الحاج عبدالرحمن أبوبكر عن سعادته وشكره للمملكة على ماقدّموه لضيوف الحرمين الشريفين ، منوهاً بدور مبادرة طريق مكة في تنظيم واستقبال الحجاج ، وتسهيل عناء السفر وحمل الأمتعة لمقر سكنهم.// انتهى //19:32ت م0218