روما 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسظفر نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة اليوم بخدمات مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا الواعد ماتيس دي ليخت لمدة خمسة أعوام، وجعله أغلى مدافع في العالم.وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 10,5 ملايين يورو مكافآت ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو عام 2016 قادما من نابولي).// انتهى //19:38ت م0219