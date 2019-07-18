الباحة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساختتم الملتقى الدعوي العاشر ضمن برامج "لحمة وطن " أمس الأربعاء , الذي نظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال , بحضور محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان , ومدير عام الفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز نخال .وأكد الشيخ مرزوق الرويس في كلمته للحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة أهمية مثل هذه البرامج في نبذ الفرقة وتعزيز وحدة الصف ووجوب الالتفاف حول ولاة الأمر ـــ حفظهم الله ــ معربا عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للمناشط الدعوية التي تعزز الأنتماء والمواطنة لهذا البلد الكريم .وأوضح " الرويس " أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة متصلة لبرنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته الوزارة بمختلف فروعها بمناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة.ونوه " الرويس " بحسن التنظيم والإعداد لكافة اللجان العاملة في الملتقى والرسالة التي قدمها، سائلاً الله التوفيق والاعانة وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها.وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بجائزة نخال للتميز وتكريم الداعمين والرعاة للملتقى .مما يذكر أن الملتقى اشتمل على محاضرات وندوات ومسابقات ثقافية، حظيت برامجه بحضور لافت من مختلف شرائح المجتمع .// انتهى //19:42ت م0221