عام / أمانة جدة تستضيف الاجتماع الـ9 لمجلس الأمناء
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
جدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
استضافت أمانة محافظة جدة اليوم ، الاجتماع التاسع ، لمجلس الأمناء والمحافظات ووكلاء الوزارة ومدراء العموم ، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، ومعالي مساعد الوزير ، وأصحاب المعالي أمناء المناطق ، ووكلاء الوزارة ، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة في جدة .
واستعرض الاجتماع الذي يُعقد بشكلٍ دوري الكثير من الأعمال والمهام والموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي كان من أبرزها قرار مجلس الوزراء المعني بمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة ، وآلية تطبيقه بما ينعكس بشكل إيجابي على الجوانب الاقتصادية ، والاجتماعية ، والخدمية ، بالإضافة لمناقشة سير الأعمال والمشاريع الاستراتيجية حاضراً ومستقبلاً .
كما يناقش الاجتماع رحلة اعتماد المخططات خلال 60 يوماً ، وخطة أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، بالإضافة لمحاور أخرى مختلفة من أبرزها الخطة الاستراتيجية للقطاع البلدي ، والألية المشتركة بين وزارة الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني والأمانة ، من أجل تقديم الخدمات ، ورفع درجة الكفاءة والإستفادة القصوى من خط الطوارئ الساخن 940 الذي يعمل طوال الـ 24 ساعة للطوارئ والإستجابة السريعة .
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19:51ت م
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