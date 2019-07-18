أبوظبي 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو الذي يزور دولة الإمارات حاليًا.و بُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:53ت م0224