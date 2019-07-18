رياضي / كأس الأبطال الدولية لكرة القدم : أرسنال الإنجليزي يفوز بهدفين على بايرن ميونخ
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
تغلّب فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم المقامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .
وسجل لأرسنال في الدقيقة 49 لويس بوزنانسكي الظهير الأيسر لبايرن بالخطأ في مرماه ، ثم عادل بايرن في الدقيقة 71 عن طريق ليفاندوفسكي، وقبل نهاية المباراة بدقيتين سجل نكيتياه هدف الفوز لأرسنال .
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