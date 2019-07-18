الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واستغلّب فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم المقامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .وسجل لأرسنال في الدقيقة 49 لويس بوزنانسكي الظهير الأيسر لبايرن بالخطأ في مرماه ، ثم عادل بايرن في الدقيقة 71 عن طريق ليفاندوفسكي، وقبل نهاية المباراة بدقيتين سجل نكيتياه هدف الفوز لأرسنال .// انتهى //20:55ت م0226