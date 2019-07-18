القاهرة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد اليوم أن الـ"كاف" ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" لتحديد مصير مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.ويتعيّن على محكمة التحكيم الرياضي اتخاذ قرار بحلول 31 يوليو الحالي بشأن هذه المباراة التي قرّر الاتحاد الأفريقي إعادتها خارج تونس بعد كأس الأمم الأفريقية التي تختتم الجمعة في مصر.وكان الوداد البيضاوي انسحب من مباراة إياب النهائي وترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادل به تقدّم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبيّن أنها غير مهيأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة .// انتهى //20:56ت م0227