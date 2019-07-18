الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واستفقّد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم مقرّ النقابة العامّة للسيارات ، بحضور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي ووكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين بمنظومة نقل الحجاج والمعتمرين.واطّلع معاليه على الخطة التشغيلية لنقل الحجاج والمعتمرين بموسم حج عام 1440هـ حيث نُوقشت معايير النقل والحافلات المصرّح لها في موسم الحج إضافة إلى عدد الحجاج الذين ستُقدّم لهم خدمات النقل بفئاته كافة الترددي والنقل بين المدن وخدمات الإسناد والاستقبال والتفويج لهذا الموسم.ودشّن معالي وزير الحج والعمرة مركز معلومات النقل بمقرّ النقابة العامّة للسيارات وهي غرفة قيادة وسيطرة تهدف إلى تسخير التقنية لرصد ومعالجة البلاغات آليا، وتحتوي على عدة مستويات من مؤشرات الآداء بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات ومساراتها ومدة النقل والانتظار، وتقوم غرفة القيادة برصد الأعطال آليا وتحويلها إلى الجهات المختصة داخل النقابة لمعالجتها بشكل فوري بما يحقق الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.// انتهى //21:28ت م0229