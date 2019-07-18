الجزائر 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأعلن الرئيس الجزائري المؤقّت عبد القادر بن صالح مباشرة مشاورات لتشكيل فريق الشخصيات الجزائرية التي سيُوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار في البلاد.وأضاف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم أنّ الرئيس عبد القادر بن صالح رحب بالاقتراح الذي تقدم به "منتدى المجتمع المدني للتغيير" بخصوص الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار، مؤكّدًا أن الاقتراح يعد خطوة إيجابية، وأنه يتعيّن أن تتوفر لدى هذه الشخصيات شروط المصداقية والاستقلالية، وأن لا يكون لها انتماء حزبي أو طموح انتخابي.وأضاف البيان أنّ الرئيس الجزائري عدّ طرح هذه المبادرة المحمودة من قبل المجتمع المدني إسهامًا ملموسًا في إطلاق حوار صادق وبناء، مشدّدًا على أنه يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مثمر على أوسع نطاق ممكن من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وانتخابات تكون وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مباشرة الإصلاحات التي هي في أمسّ الحاجة إليها.// انتهى //21:45ت م0231