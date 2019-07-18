بيروت 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسسجّل إجمالي الدّيْن العام اللبناني خلال النصف الأول مع العام الجاري 2019م ارتفاعًا سنوياً بمقدار 5 % ليصل إلى 85.8 مليار دولار.وأرجع بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية اليوم هذا الارتفاع إلى ارتفاع الدّيْن الأجنبي والعملات المحلية، حيث سجّل إجمالي الدّيْن بالعملات المحلية بنسبة 2.69 % على أساس سنوي ليصل إلى 52.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 61.24 % من إجمالي الدّيْن العام.ولفت البيان إلى أنّ الدّيْن بالعملات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 8.8% سنوياً، ليستقرّ عند 33.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 38.8% من إجمالي الدّيون.وختم مشيرًا إلى أنّه بالنسبة إلى إجمالي صافي الدّيْن العام الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنوك التجارية ومصرف لبنان المركزي فقد ارتفع بنسبة 8.43 % على أساس سنوي ليبلغ 77.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019م.// انتهى //21:51ت م0232