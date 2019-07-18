الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية غدًا نظيره المصري في ثاني مبارياتهما ضمن بطولة نيوم الدولية التي تُختتم منافساتها بعد غدٍ السبت.وأنهى لاعبو المنتخب استعداداتهم بحصة تدريبية استرجاعية في صالة الحديد تحت إشراف المدير الفني البرازيلي إليكس براغا بعد فوزهم في مباراتهم الافتتاحية أمس الأربعاء على منتخب الصين بنتيجة 6 - 5.من جهته طالب المدير الفني للأخضر اللاعبين ببذل قصارى الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات في البطولة، مؤكّدًا أنّ المنتخب المصري يعدّ من أقوى المنتخبات العالمية في اللّعبة.//انتهى //21:55ت م0233