عمّان 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات، اليوم في عمُان، قائد القوة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كارل مندي، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //21:57ت م0234