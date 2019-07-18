القاهرة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأجريت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021م في نسختها الـ 33 المقرّر إقامتها في الكاميرون.وأسفرت نتائج القرعة التي شارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.وتضمّ المجموعة الأولى منتخبات: مالي وغينيا وناميبيا والفائز من ليبيريا وتشاد، والمجموعة الثانية منتخبات: بوركينا فاسو وأوغندا ومالاوي والفائز من جنوب السودان وسيشل.وضمّت المجموعة الثالثة منتخبات: غانا وجنوب أفريقيا والسودان والفائز من موريشيوس وساوتومي، والمجموعة الرابعة: منتخبات الكونغو الديموقراطية والجابون وأنجولا والفائز من جيبوتي وجامبيا.واشتملت المجموعة الخامسة على منتخبات: المغرب وموريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي، والمجموعة السادسة: منتخبات الكاميرون وكاب فيردي وموزمبيق ورواندا.وتضمّنت المجموعة الثامنة منتخبات: الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا، والمجموعة التاسعة منتخبات: السنغال وجمهورية الكونغو وغينيا بيساو وإي سواتيني.كما شملت المجموعة العاشرة منتخبات: تونس وليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، أما المجموعة الحادية عشرة فضمت منتخبات: كوت ديفوار والنيجر ومدغشقر وإثيوبيا.بينما ضمّت المجموعة الثانية عشرة والأخيرة منتخبات: نيجيريا وبنين وسيراليون وليسوتو.ومن المقرّر أن تقام مباريات الدور التمهيدي يومي 7 و15 أكتوبر المقبل بنظام المواجهات المباشرة لتحديد أربعة منتخبات تشارك بصفة رسمية في مرحلة المجموعات من التصفيات.// انتهى //21:58ت م0235