نيقوسيا 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص ، تمهيداً لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية القبرصية .وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.// انتهى //23:00ت م0238