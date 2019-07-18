سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص يلتقي مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
نيقوسيا 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص السفير خالد بن محمد الشريف، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ، مدير عام المراسم المكلف بوزارة الخارجية القبرصية ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى قبرص ، تمهيداً لتقديمها إلى فخامة رئيس الجمهورية القبرصية .
وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
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23:00ت م
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