حائل 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء والمواساة لأسرتي المرشدي والجربوع في وفاة الفقيدة لولوة بنت رشيد الجربوع -رحمها الله- خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمنزل أسرة المرشدي بحائل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل .وكان في استقبال سموهما عدد من أفراد أسرتي المرشدي والجربوع .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .وأعربت أسرتا المرشدي والجربوع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تعازيهما ومواساتهما ، سائلين الله أن يرحم الفقيدة وأن يكتب الأجر والثواب للجميع .// انتهى //23:15ت م0240