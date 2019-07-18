اجتماعي / سمو أمير منطقة حائل يقدّم العزاء لأسرتي المرشدي والجربوع في وفاة الفقيدة لولوة الجربوع - رحمها الله -
الخميس 1440/11/15 هـ الموافق 2019/07/18 م واس
حائل 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء والمواساة لأسرتي المرشدي والجربوع في وفاة الفقيدة لولوة بنت رشيد الجربوع -رحمها الله- خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمنزل أسرة المرشدي بحائل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل .
وكان في استقبال سموهما عدد من أفراد أسرتي المرشدي والجربوع .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعربت أسرتا المرشدي والجربوع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تعازيهما ومواساتهما ، سائلين الله أن يرحم الفقيدة وأن يكتب الأجر والثواب للجميع .
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23:15ت م
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