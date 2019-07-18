أبوظبي 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاصّ للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو الذي يزور دولة الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تبادلا وجهات النظر والرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها وحاضر شعوبها ومستقبلها.// انتهى //23:29ت م0243