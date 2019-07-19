نيوم 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسضمن منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية والمقامة حلياً في نيوم ، استطاع المنتخب المصري من تحقيق انتصاره الثاني في البطولة بالفوز على نظيره الصيني بسبعة أهدف نظيفه ، في لقاء لم يجد المنتخب المصري أي صعوبة من تحقيق الفوز، وسيواجه المنتخب المصري غداً الجمعة المنتخب السعودي.وفي اللقاء الثاني الذي جمع منتخب عمان بالمنتخب الإماراتي، وتمكن المنتخب العماني من تحقيق انتصاره الأول بستة أهداف مقابل أربعة للمنتخب الإماراتي، في لقاء يعد من أكثر المباريات إثارة حتى الآن، وسيلاقي عمان غداً المنتخب الإنجليزي.// انتهى //01:17ت م0248