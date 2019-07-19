نيوم 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليه 2019 م واسعزز لاعبو كرة القدم القدامى صالح النعيمة وأحمد جميل ومحمد عبدالجواد ، ثقة لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في نيوم، حيث اجتمعوا مع اللاعبين وقدموا لهم الدعم المعنوي قبل المواجهة الثانية المهمة أمام المرشح الأول للبطولة المنتخب المصري غداً الجمعة.وأكد حارس المنتخب السعودي طلال الشهري عن جاهزية المنتخب لمواجهة الغد، وقال " إن الفوز في المباراة الأولى أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لكسب المباراة الثانية رغم صعوبتها ، وندعوا الجماهير السعودية للحضور غداً ودعمنا في الملعب.من جانبه أوضح لاعب المنتخب السعودي محمد الشمري أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة منتخبات قوية، والفوز على الصين هي بداية انطلاقة المنتخب السعودي في البطولة وهدفنا تحقيق اللقب، وسيكون وصولنا للمباراة النهائية من بوابة المنتخب المصري.// انتهى //01:46ت م0249