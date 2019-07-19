تبوك 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، أفتتح وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني الليلة الماضية، فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440 في نسخته السابعة.وتجول في مقر المهرجان الذي يشتمل على العديد من الأجنحة التي منها جناح رئاسة أمن الدولة الذي يشارك لأول مرة، وتوقف أمام لوحة " الشهداء " التي ضمت صوراً لجميع من قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن.عقب ذلك شاهد وكيل إمارة منطقة تبوك تجربة الرماية بالأسلحة ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني.كما زار جناح المديرية العامة للسجون واطلع على أعمال ومشغولات ولوحات النزلاء والنزيلات، واستمع لشرح عن حملة " فرجت"، ثم تجول في ركن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية الذي يعرض إسهامات الجائزة امتدت 28 عاماً في تطوير القطاع الزراعي بالمنطقة.بعد ذلك تجول الحقباني في قرية الورد والفاكهة التي تضم إنتاج الشركات الزراعية بالمنطقة والمزارعين المشاركين في المهرجان، واطلع على المنتوجات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.// انتهى //03:48ت م0250