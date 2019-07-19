نيويورك 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسأغلقت البورصة الأمريكية تداولاتها على ارتفاع بعد بداية بطيئة بدعم من تعليقات عززت بشكل أكبر التوقعات لتخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في نهاية الشهر الحالي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.58 نقطة، أو 0.01%، إلى 27222.43 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 10.64 نقطة، أو 0.36%، ليغلق عند 2995.06 نقطة، كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 22.04 نقطة، أو 0.27%، إلى 8207.24 نقطة.// انتهى //05:23ت م0251