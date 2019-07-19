الرياض 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوجه باستكمال حدائق الملك عبد الله العالميةملك المغرب يثّمن جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاجأمير الشرقية يصدر حزمة من القرارات الإداريةأمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير باكستانريما بنت بندر بن سلطان تلتقي بوزير الخزانة الأميركية"نيوم" وجهة ملكية ومستقبل السياحةهيئة كبار العلماء تثّمن توجيه الملك باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا حادثة نيوزيلنداوصول 1633 حاجا سودانيا « بحرا »مدينة الحجاج بأبو عجرم تواصل استقبال الحجاج القادمين من العراققائد القوات المشتركة للتحالف يبحث مع قائد القيادة الأمريكية الوسطى التعاون العسكري"التحالف" يؤمن الشحنات التجارية العابرة في البحر الأحمر"أرامكو" تنجز أهم خطواتها الاستراتيجية بثلاثة مصانع بتكلفة 7.5 مليارات ريالعقوبات أمريكية تستهدف 5 أفراد و7 كيانات على علاقة بنووي إيرانإرهابيو طهران يصعّدون ويختطفون ناقلة أجنبيةالأرجنتين تعلن حزب الله "منظمة إرهابية" وتجمّد أصولهاأمريكا تطرد تركيا من منظومة «إف - 35».. وتخطط لعقوبات أشد// يتبع //06:06ت م0003