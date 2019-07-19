طرابلس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتوقف مطار معتيقه المدني أمام الملاحية الدولية لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه للقصف الجوي، موضحاً بيان أنه جرى توجيه طائرتي الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس إلى مطار مصراتة الدولي، وعودة طائرة الأجنحة الليبية من مدرج الإقلاع، والتي كانت متوجهة إلى مطار تونس قرطاج الدولي.وعرجت الصحف على لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، موضحةً أنه تم مناقشة تطورات الملف الليبي، وأن الجانبين عبرا عن ارتياحهما حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية، داعين إلى تكثيف التشاور تبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبياخلال الفترة المقبلة.// انتهى //07:28ت م0008