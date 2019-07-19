بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري تمديد جلسات مناقشة مشروع الموزانة العامة يومًا إضافيًا وذلك بسبب الضغط الذي مارسه العسكريون القدامى من خلال التحركات التي نفذوها في محيط مقر المجلس النيابي في حين لم يطرأ أي جديد بخصوص عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء.وأشارت إلى مقتل 5 مدنيين وشرطي في هجومين وقعا أمس في شبه جزيرة سيناء المصرية وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي.وأخبرت صحف الجمعة عن إعلان الموفد الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس أن وقف إطلاق النار في الحديدة صامد حتى اللحظة لكن الحرب متواصلة في باقي أنحاء اليمن.وتحدثت عن إعلان البحرين أمس أنها ستستضيف خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة مؤتمرًا حول أمن الملاحة البحرية والجوية ومناقشة الخطر الإيراني.وتطرقت إلى القرار الذي أصدرته السلطات الأرجنتينية تجميد أصول حزب الله الإرهابي في البلاد أمس وتصنيف الحزب الذي تلقي عليه تبعة هجومين على أراضيها تنظيما إرهابيا.وأوردت صحف لبنان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن سفينة عسكرية أميركية كانت تبحر في مضيق هرمز أمس أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بعدما اقتربت منها لمسافة خطيرة.// انتهى //09:57ت م0013