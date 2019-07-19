الخرطوم 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بوصول الفوج الرابع المكون من 169 مهاجرًا سودانيًا تم إجلائهم من مراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجره غير الشرعيه- بليبيا على خلفيه الاضطرابات الأمنيه التى تشهدها معظم المدن الليببه.وأشارت إلى إدانة السودان أمس مقتل أحد أفراد القوة الأممية المعروفة اختصارا ب – يونسفا- بمنطقة – ابيى- الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه ، وخمسة مدنيين في سوق -أميت -أبيي ، من مجهولين ، امس الاول.ولفتت الانتباه الى تحذير أوساط حقوقية فلسطينية في غزة، أمس، من مخاطر تفاقم أزمة نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية على حياة سكان القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ 12 عاماً.وأخبرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وجرح عشرات آخرون أمس، عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مقرّاً للشرطة الأفغانية في مدينة قندهار في جنوب البلاد. ونشرت صحف السودان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المدمرة الأميركية - يو أس أس بوكسر- أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، أمس، بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديدا للسفينة.// انتهى //10:03ت م0014