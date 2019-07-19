لندن 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واستجاوز سعر أوقية الذهب اليوم مستوى 1450 دولاراً أمريكياً وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو من العام 2013م حيث بلغ في المعاملات الفورية 1452.60 دولاراً أمريكياً في التعاملات المبكرة قبل تراجعه بنسبة 0.3 % إلى 1442.35 دولاراً أمريكياً.وربح المعدن النفيس قرابة نسبة 2% منذ بداية الأسبوع الحالي ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما قفز اليوم سعر أوقيته في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2 % إلى 1444.70 دولاراً أمريكياً.وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % إلى 16.43 دولاراً أمريكياً للأوقية والبلاتين بنسبة 0.9 % إلى 856.68 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 1528.59 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:34ت م0015