القاهرة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحكومته بضرورة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت، وذلك في إطار جهود تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.وسلطت الضوء على تمكن القوات المسلحة المصرية من إحباط هجوم انتحاري بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد، وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.وركزت على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبد القادر بن صالح، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.ونشرت تأكيد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبو ردينة، أن مبادرة السلام العربية خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، مشيراً إلى أن التطبيع المجاني مع الاحتلال غير مقبول ومخالف لقرارات القمم العربية السابقة.وتطرقت إلى الوضع في الأراضي العراقية، لافتة الانتباه إلى مقتل 6 إرهابيين إثر غارات جوية نفذها طيران التحالف الدولي قرب الحدود مع سوريا.وعرجت على تأكيد المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات، أن تطبيق الاتفاق المرحلي في الخرطوم بشأن المرحلة الانتقالية والذي تم توقيعه بين القوى السياسية والعسكرية بالبلاد سيخلق آلية جديدة تسهل حل قضايا عالقة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 80 آخرين في تفجير نفذه مقاتلو طالبان عند بوابة مقر الشرطة في مدينة قندهار.//انتهى//10:45ت م0016