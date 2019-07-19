إسلام آباد 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم الحكومة الباكستانية على تحسين صورة باكستان أمام المجتمع الدولي، من خلال فرض الحظر على المنظمات المحلية المحظورة دولياً.وتابعت تطورات السيول والفيضانات التي تشهدها مناطق مختلفة باكستان بسبب الأمطار الغزيرة، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل وإصابة العشرات وتشريد أعداد كبيرة من سكان المناطق القريبة من ضفاف الأنهار.وعرجت إلى ترحيب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بقرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم تبرئة الجاسوس الهندي كلبوشن ياديف المعتقل في باكستان.واهتمت باعتقال مكتب الاحتساب الوطني الباكستاني رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي للتحقيق معه في قضية فساد مالي.وأشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية حملة مكافحة ظاهرة تهريب السلع عبر الحدود المشتركة مع الدول المجاورة.وأخبرت عن تحسن الوضع الأمني في باكستان بعد تكثيف أجهزة الأمن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية.وتطرقت إلى نجاح الأمن الباكستاني في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى باكستان عبر الحدود مع أفغانستان.أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 60 آخرين في هجوم مسلح استهدف مقر شرطة إقليم قندهار.إقليمياً تناقلت صحف باكستان معارضة الصين لتدخل البرلمان الأوروبي وبريطانيا في قضايا منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.// انتهى //10:52ت م0017