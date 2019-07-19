اقتصادي/ أسهم اليابان تقفز مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة بنهاية الشهر
الجمعة 1440/11/16 هـ الموافق 2019/07/19 م واس
طوكي, 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس
انتعشت الأسهم اليابانية بقوة اليوم من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تلقت فيه الأصول العالية المخاطر دفعة بعد أن عزز مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وارتفع المؤشر نيكي اثنين بالمئة إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بنفس النسبة أمس الخميس.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 % إلى 1563.96 نقطة.
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