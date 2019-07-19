طوكي, 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسانتعشت الأسهم اليابانية بقوة اليوم من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تلقت فيه الأصول العالية المخاطر دفعة بعد أن عزز مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الجاري.وارتفع المؤشر نيكي اثنين بالمئة إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بنفس النسبة أمس الخميس.وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 % إلى 1563.96 نقطة.// انتهى //12:00ت م0019