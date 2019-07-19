نجران 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //12:39ت م0022