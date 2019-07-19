عمان 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري ، والتي تناولت العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.وسلطت الضوء على ، اتفاق الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، على تشكيل لجنة فنية مشتركة وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم تؤطر أسس تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.واهتمت باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون ، إضافه لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.وسلطت الضوء على إعلان التحالف الدولي قتل 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية نفذها التحالف عند حدود العراق الغربية.// انتهى //12:47ت م0024