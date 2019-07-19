الباحة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسنظمت غرفة الباحة ممثلة باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أمس, ندوة بعنوان "الفرص الاستثمارية العقارية بمنطقة الباحة" بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة.وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة المكلف سعيد سعيد آل خضر، رحب فيها بوكيل الإمارة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي، ورئيس ونواب وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، الذين حضروا إلى المنطقة لعقد اجتماعهم الخامس المتزامن مع عقد الندوة التي نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الباحة, موضحاً أهمية هذه الندوة في تطوير وتنمية الفرص العقارية الاستثمارية بمنطقة الباحة والتعريف بأهم الفرص المتاحة حالياً.بعد ذلك ألقى وكيل إمارة منطقه الباحة للشؤون التنموية كلمة رحب فيها بوفد اللجنة الوطنية العقارية على تلبية الدعوة، كما شكر غرفة الباحة على حسن الضيافة والتنظيم، وللجنة العقارية على جهودها المبذولة لتذليل العقبات أمام الاستثمار العقاري بالباحة, منوهاً بحرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعته المباشرة لأعمال الشؤون التنموية، وأنها هي الداعم الأساس في تحريك عجلة التطور والنمو في جميع القطاعات بالمنطقة.عقب ذلك قدم رئيس ومؤسس الملتقى التشاركي الاستثماري بمنطقه الباحة الدكتور متعب الجمهور، عرضاً مرئياً عن المشاريع الاستثمارية بمنطقه الباحة التي تنوعت في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والترفيه, ثم قدم مدير الاستثمار بالأمانة المهندس صالح شيبان، الفرص الاستثمارية والأراضي والمواقع الجاهزة للاستثمار في جميع محافظات المنطقة.// انتهى //13:03ت م0028