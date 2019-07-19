بريدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأشاد عدد من زوار مهرجان صيف بريدة 40 بجملة الفعاليات والبرامج المقدمة لهم وبالإقبال الجماهيري الكبير على الأنشطة، ما يعكس مدى نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه وتشجيع الأسر المنتجة والشباب والفتيات على المشاركة.وأكد الزوار أنّ المهرجان يشكل تجمعاً اجتماعياً فريداً يعكس مدى تميز المهرجان ومحاكاته للدور الاجتماعي والتراثي، لافتين أن المهرجان حقق متطلبات الأسرة والطفل بقالب مثالي يرضي الطموح والتطلعات.يذكر أن المهرجان أوجد مناشط هادفة للزوار اجتماعياً وتوعوياً وترفيهياً، وأسهم بشكل ملموس في الحفاظ على العديد من ركائز التراث من خلال الفعاليات التراثية.كما يحظى بدعم من قبل جهات ومؤسسات حكومية، تعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول بالمهرجان نحو تحقيق أهدافه في جعل السياحة أسلوباً معاشاً بكل تفاصيله في الحياة المعاصرة.// انتهى //13:04ت م0029