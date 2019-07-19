باكو 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساستقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف اليوم، معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاصمة باكو.وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الأذربيجاني بمعالي وزير العدل والوفد المرافق، مؤكداً أن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.فيما نقل معالي وزير العدل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منوهاً بعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان، والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات، منها: توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، وبرنامج التعاون المشترك في المجال العدلي الموقع أخيراً.وقدم معاليه الشكر الجزيل على الحفاوة التي لاقاها والوفد المرافق له خلال زيارته لأذربيجان، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين.// انتهى //13:14ت م0030