لندن 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز.وأبرزت إعلان نائب الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على قادة فصيلين من فصائل الحشد العراقي لارتباطهما بإيران.وحذرت الصحف من أن بريطانيا سوف تدخل دائرة الركود بسبب انخفاض الاستثمارات والفوضى التجارية وانخفاض قيمة العملة المحلية، وذلك في حال خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.ولفتت الصحف البريطانية إلى التوتر المتزايد بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن قرار أنقرة إرسال ثلاث سفن للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص مما أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة.// انتهى //13:26ت م0031