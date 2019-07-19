الرياض 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأوضح وكيل التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد بن محمد الناصر، أن الوكالة هذا العام ممثلة بمركز البحوث والدراسات، أعدت دراسة علمية بعنوان: "العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة"، مقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ، مشيرًا إلى أن الدراسة الاستطلاعية طبقت على عينة من زوار مراكز التوجيه التابعة للرئاسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعينة من أعضاء الهيئة الميدانيين.وأضاف كما صممت لذلك استبانة إلكترونية بطريقة علمية لأجل استطلاع آراء مجتمع الدراسة، واستخدمت الاستبانة الإلكترونية لما لها من ميزات عدة من أبرزها: السرعة والسهولة، ودقة تحليل البيانات مع سهولة تعبئتها في سبيل التعرف على آراء الحجاج والمعتمرين والزائرين نحو الجهود والخدمة التوعوية والتوجيهية المقدمة، وذلك لأجل تطويرها وتوفير ما يتحقق به رسالة التوعية والتوجيه بطريقة يراعى فيها تسهيل أمور الحجاج والمعتمرين والزائرين في جو من الهدوء والاطمئنان.وأكد وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للتخطيط والتطوير حرص الرئاسة العامة على أن يؤدي الأعضاء الميدانيون عملهم في موسم الحج بعلم وبصيرة، إذ قامت بإعداد كتاب: (المفيد للعضو الميداني في الحج والعمرة)، الذي كان ثمرة لعدة ورش عمل ولقاءات تطويرية نفذها مركز البحوث والدراسات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتطوير الإداري، بمشاركة نخبة من المختصين في المجال الشرعي والميداني.وبين الناصر أن مشاركة الرئاسة العامة للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - للإسهام مع أجهزة الدولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال إقامة الأنشطة والبرامج الميدانية والتوعوية والتوجيهية.وأردف الناصر أن ذلك يأتي امتداداً لما تقوم به هذه البلاد المباركة من خدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين، وتجسيداً لمعاني الرسالة السامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبتوجيه ومتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.// انتهى //13:37ت م0033