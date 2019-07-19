أبها 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس دورة الحلية العلمية الأولى، حيث أقيمت في جامع الإمام البخاري بأبها، ضمن برامج " المناشط الدعوية لصيف هذا العام ", التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ممثلاً بإدارة الدعوة بفرع الوزارة، وذلك بحضور مدير إدارة الدعوة بالفرع محمد بن حسن الشهري.وأكد الشهري في نهاية الدورة العلمية أهمية مثل هذه البرامج والدورات العلمية في نبذ الفرقة وتعزيز وحدة الصف ووجوب الالتفاف حول ولاة الأمر - حفظهم الله -، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه للمناشط الدعوية التي تعزز الانتماء والمواطنة لهذا البلد الكريم.وأوضح مدير إدارة الدعوة بالفرع أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة متصلة لبرامج فرع الوزارة بالمنطقة خلال فترة صيف هذا العام، الذي انطلق من بداية فترة الصيف بمختلف المناشط، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة.وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات حضور الدورة وكتب للحاضرين.يذكر أن الدورة اشتملت على محاضرات ودروس من بعد صلاة الفجر حتى بعد العشاء، فيما حظيت الدورة بحضور لافت.// انتهى //13:45ت م0034