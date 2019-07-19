أبوعريش 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسنفذ مركز الفتاة الصيفي بقرية قامرة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة "أبوعريش" مساء أمس، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، بالتعاون مع فريق نبض الحياة الإسعافي التابع للجنة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الرابع الذي ينفذه المركز حالياً.وأوضحت مشرفة المركز نورة مشرقي، أن الدورة التدريبية اشتملت على العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول موضوعات عن كيفية التعامل مع الإصابات، والإنعاش القلبي الرئوي، والحالات القلبية الطارئة، فيما تناولت الدورة أيضاً مهارات التعامل مع حالات النزيف والكسور، إلى جانب مفهوم التطوع وأثره في المجتمع، مشيرةً إلى التفاعل الكبير من المشاركات التي بلغ عددهن 50 مشاركة من الأمهات والمعلمات وطالبات الجامعة استفدن من البرنامج النظري والعملي للدورة.وبينت مشرفة المركز أن برامج المركز الصيفي للعام الحالي تشهد تنوعاً كبيراً من خلال التركيز على البرامج المهارية مثل: الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وفن الرسم وتعلم القراءة والدورات التدريبية المتنوعة، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع النسائي.// انتهى //13:50ت م0035