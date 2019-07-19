رفحاء 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء "حياة" اليوم برنامج "الطاولة الدعوية" لتوزيع المواد الدعوية للجاليات، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع حي الرضه بالمحافظة.وأوضح المكتب أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع "مشوار دعوه" وهو أحد المشروعات المقدمة التي ينفذها قسم الجاليات، التي يسعى المكتب من خلالها إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة و زيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.// انتهى //15:05ت م0039