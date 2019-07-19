واشنطن 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "سبيس اكس" (SpaceX) السيدة جوين شوتويل.واطلع سموه خلال اللقاء على ما تقدمه شركة "سبيس اكس" من أعمال تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية.وتأتي زيارة سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج استطلاعي للتجارب الدولية الرسمية والتجارية التي تعمل في مجال الفضاء.// انتهى //15:12ت م0040