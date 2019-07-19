المدينة المنورة 16 ذو القعدة 1440هـ الموافق 19 يوليو2019م واسأشاد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود شباب الكشافة بالمدينة المنورة المشاركين في خدمة الحجاج من زوار المسجد النبوي الشريف .جاء ذلك خلال تدشين معاليه لحملة وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " بالمدينة المنورة في موسمها السابع التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين .وعبر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني عن شكره للشيخ السديس تقديره للكشافة والمهام التطوعية المناطة بهم ، مؤكدا على مضاعفة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة القادة والجوالة والكشافة المشاركين في أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج لموسم حج هذا العام1440 .يذكر أن الكشافة تقدم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن من خلال المساندة مع فرع وزارة الحج والعمرة والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة والمؤسسة الأهلية للأدلاء ووزارة التجارة فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية بما يسهم بدور فاعل في تقديم صورة مشرفة لشباب هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام .// انتهى //15:12ت م0041