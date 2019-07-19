سياسي / سفير المملكة لدى لبنان يؤكد عدم صحة ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية بأن (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين)
الجمعة 1440/11/16 هـ الموافق 2019/07/19 م واس
بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في بيان، عدم صحة ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين).
وأضاف البيان بأن السفارة تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات، تحقيقاً لرسالة الإعلام السامية".
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15:37ت م
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