بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في بيان، عدم صحة ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين).وأضاف البيان بأن السفارة تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات، تحقيقاً لرسالة الإعلام السامية".// انتهى //15:37ت م0047