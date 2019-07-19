القطيف 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واساحتفت جمعية مضر الخيرية، بالقديح في محافظة القطيف، مساء أمس، بتكريم 466 متألقًا ومتألقة للعام الدراسي 1439-1440 هـ، في النسخة السادسة من مهرجان "التألق 6"، شمل جميع المراحل الدراسية منهم 19 طالبة من موهبة إبتدائي، ومن المرحلة الثانوية 238 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد متألقي ومتألقات المرحلة المتوسطة 146، ومتألقو ومتألقات الجامعة 52، ومتألقو ومتألقات الدراسات العليا 11، وذلك بقاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقديح.وهنأ رئيس مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية محمد جواد آل السيد ناصر، في كلمته المتفوقين والمتفوقات وأولياء أمورهم على الإنجاز، مشيرا إلى أن عدد المتفوقين والمتفوقات في العام الماضي بمرحلتي المتوسطة والثانوية والمرحلة الجامعية كان 313 متفوقًا ومتفوقةً، منهم 57 طالبًا وطالبةً حققوا العلامة الكاملة، فيما بلغ عددهم هذا العام 466 طالبا وطالبة، وكانت نسبة ترشح الطالبات 99% فما فوق، ونسبة الطلبة 97% فما فوق، وحقق 89 طالبًا وطالبة العلامة الكاملة، وشمل التكريم طلبة وطالبات موهبة والمتميزين في اختبار القياس وعددهم 58 طالبًا وطالبة ، إضافة إلى 42 طالبًا وطالبة جامعيين نالوا مرتبة الشرف، و 11 طالبًا وطالبة حصلوا على الماجستير والدكتوراه.وشكر رئيس الجمعية إدارة مهرجان التألق وأعضاء وعضوات لجانه الذين ساهموا بجهدهم وعطائهم في إبراز احتفال التألق السادس بشكله البهيج، مؤكدا استمرار مسيرة التألق للسنوات القادمة، إيمانًا من الجمعية بأهمية الارتقاء بالمسيرة التعلمية لطلبة وطالبات القديح، ودور المهرجان في تحفيز الطلبة والطالبات على التميز والإنجاز،.وفي ختام الحفل، كُرم المتفوقين والداعمين، والتقطت الصور التذكارية مع المكرمين.من جانبها، احتفت اللجنة النسائية بجمعية مضر بالمتألقات البالغ عددهن 288 متألقة من مختلف المراحل الدراسية، حيث تم تم تكريم داعمات المهرجان ثم الطالبات بدءًا بالدراسات العليا والجامعيات، ثم طالبات الثانوية والمتوسطة، بحضور رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالقطيف فاطمة اليوسف، ورئيسة قسم الجمعيات ماريا أبو صعب، وسيدات المجتمع وأمهات الطالبات المتفوقات.حضر الحفل مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة القطيف نبيل الدوسري، ورئيس وحدة التأسيس والحوكمة بالمركز ناصر العلي، والشريك الاستراتيجي والداعمون أفرادًا ومؤسسات، إضافة إلى أهالي القديح وأولياء أمور الطلبة وأمهات الطالبات.// انتهى //16:04ت م0049