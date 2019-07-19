أبها 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسحظيت النسخة الثانية من رالي وفعاليات "وطننا سياحتنا ٢"، المقام على ساحة المشهد بأبها ضمن فعاليات وبرامج صيف عسير هذا العام ، بإقبال كبير من الزوار والمصطافين، والتي تنظمها أمانة منطقة عسير بالشراكة مع فريق متحدون عسير للدراجات النارية.وشهد اليوم الأول من انطلاق الفعالية والتي تستمر حتى الأحد المقبل وشارك فيها أكثر من 350 درّاجاً من داخل المملكة وخارجها، العديد من العروض الحية لقائدي الدراجات، بهدف دعم السياحة الداخلية والتعريف بمنطقة عسير وأبرز مقومات السياحة والاستثمار بها.// انتهى //16:22ت م0051