الرياض 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأطلق بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر ذو القعدة الحالي، سلسلة المعسكرات التدريبية ضمن برنامج رواد التقنية في كل من (جدة، الرياض، الأحساء، عرعر) بالتزامن، وذلك لتطوير مهارات وبناء قدرات (400) مشارك من رواد ورائدات الأعمال في قطاع التقنيات الناشئة، وتهدف هذه المعسكرات إلى إتاحة الفرصة للمشاركين والمشاركات لاكتساب مهارات عملية ومهارية وذلك على مدى خمسة ايام متواصلة.ويأتي تنظيم البنك لبرنامج رواد التقنية وذلك من منطلق دعم وتمكين وتحفيز المنشآت الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة.وأوضحت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم، أن مخرجات المعسكرات التدريبية التي ينفذها البنك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في برنامج رواد التقنية سيتم ترشيحها للاستفادة من مسرعات الاعمال ضمن البرنامج ذاته وإتاحة باب التقديم على محفظة التقنيات الناشئة والتي يقدمها البنك كأحد المنتجات التمويلية المخصصة للمشاريع الناشئة والصغيرة.وبينت العبدالكريم أن البنك يسعى من خلال تنظيم "برنامج رواد التقنية"بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تقديم حزمة من الممكنات المختلفة سواء تمويلية وخدمات غير المالية للمشاريع الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة، مشيرةً إلى أن البنك يعمل على تسريع إطلاق المشاريع الصغيرة في قطاع التقنيات الناشئة، من خلال توفير حلول تمويلية، كما يعمل البنك على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الالكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولاً لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.وكان البنك في وقت سابق، وبحضور ورعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.يشار إلى أن المحفظة تستهدف مشاريع قطاعات التقنيات الناشئة لدعم وتطوير التقنية، إلى جانب مسرعات وحاضنات الأعمال التقنية، ومطورو التطبيقات الذكية، ورواد ورائدات الأعمال التقنية، والأفراد الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية الناشئة.ويهدف البنك من إقامة تلك المعسكرات التدريبية لخلق فرص للمشاركين لاكتسابهم مهارات علمية، والاستفادة من مسرعات الاعمال لإتاحة باب التقديم على محفظة التقنيات الناشئة، التي يقدمها البنك كمنتج تمويل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //16:23ت م0053