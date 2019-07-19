الدوادمي 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسمي التدريب والابتعاث للبنين والبنات أمس، أسبوعها الثاني من برامج التدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.وتضمن الأسبوع الثاني تنفيذ 24برنامجاً تدريبياً متميزاً ومتنوعاً منها القيادة التربوية وفق رؤية2030,ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، وفن ومهارات القيادة، وتطبيقات قوقل التعليمية، والتغذية الراجعة في التدريس، واستخدام خرائط المفاهيم في التعليم، والتقويم من أجل التعليم، والتعليم النشط، والبحث الاجرائي، ومهارات معالجة الضعف القرائي، وإدارة البيئة الصفية وغيرها من البرامج التي نفذت خلال الأسبوع الثاني.واستفاد من تلك البرامج المنفذة في 9 مراكز تدريبية 442 معلماً ومعلمة، وبلغت الساعة التدريبية 333 ساعة تدريبية.وتهدف تلك البرامج إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي ومواكبةً تطوير المناهج التعليميةوفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:23ت م0054