الرياض 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسالتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي بعدد من مسؤولي وممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية في جدة، لبحث التحديات والعوائق التي تواجه تلك الجهات، والاقتراحات التي تسهم في تعزيز الأداء لضمان سلامة الأغذية ومأمونية وسلامة استخدام المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي.وعرض خلال اللقاء دور الهيئة وخطتها الاستراتيجية الثالثة، ومبادراتها لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومنها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية والتجميل والأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة ومتوسطة وعالية الخطورة، والمكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية الذي ساهم بتقليل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية.واستعرض الدكتور الجضعي دور الهيئة في تشريعات الغذاء الصحي، والأهداف الاستراتيجية التي منها تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة.وتحدث الرئيس التنفيذي عن دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال، وأشار إلى أن الهيئة أعلنت في الفترة الماضية عبر حساب الهيئة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن تخصيص أيام محددة للقاء مسؤولي "الغذاء والدواء" مع ممثلي القطاع الخاص، كما سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن لقاء مدراء الفروع والمنافذ، وذلك وتطوير إجراءات خدمة العملاء، وتعزيزاً للتواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.// انتهى //16:28ت م0056