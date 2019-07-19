الرياض 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الحقيبة الصحية للأسر النازحة، الذي سيستفيد منه 128 أسرة يمنية في مخيم بني جابر بمديرية الخوخة، في إطار مشروع المياه والإصحاح البيئي، بحضور محافظ الحديدة اليمنية الدكتور الحسن علي طاهر ومدير عام مديرية الخوخة محمد عبدالسلام وعدد من المسؤولين اليمنيين.وعقب التدشين أشاد المحافظ الدكتور الحسن بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة نازحي الحديدة من خلال المشاريع الصحية التي تنفذها المؤسسات والمنظمات المحلية بدعم وتمويل من المركز، مثمنًا التدخلات الإنسانية والصحية المقدمة من المركز في مختلف المجالات.ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة برنامج الاستجابة الطارئة "المياه والإصحاح البيئي" والذي يهدف إلى الإمداد بالماء و تحسين النظافة والصرف الصحي لضمان السلامة الصحية للنازحين.//انتهى//16:58ت م0059