الأحساء 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسينظم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، غدا ، أمسيته التاسعة بمشاركة الشعراء محيا العتيبي وجلال المريضيف وعماد اليامي وسفيان الزعبي، ويديرها الإعلامي سامي الجاسم، وذلك على مسرح منتجع دروازة النخيل السياحي بالأحساء.ودعا رئيس لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية يوسف الخميس الجمهور ومتذوقي الشعر الشعبي لحضور الأمسية ، مقدما الشكر لهم على دعمهم الكبير بالحضور والتشجيع .//انتهى//16:59ت م0060