أبها 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسنفذت بلدية الحازمي في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، مشروع السفلته بطريق (صدر الباقرة) الرابط بين طريق الحازمي - بيشة العام مع طريق العلاية.وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني على تنفيذ المشروع ليستخدمه قائدي المركبات بشكل آمن ودائم، وللتسهيل على المسافرين من المناطق المجاورة في منطقة عسير إلى حجاج بيت الله وغيرهم المتجهين إلى بلقرن والباحه والطايف وغيرها، حيث يختصر عليهم الوقت والمسافه من طريق خميس مشيط العام دون مرورهم بالمحافظة، مشيراً إلى سعي بلدية الحازمي إلى تطوير وتحسين الطرق المحورية، كون مركز الحازمي ملتقى للطرق الرئيسية ويربط محافظة بيشة مع محافظتي بلقرن والنماص.// انتهى //17:02ت م0061