أبوظبي 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الإنفجار الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في أفغانستان اليوم، ونتج عنه سقوط عدد من القتلى و الجرحى .وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان : إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد ورفضها الدائم لهذه الأعمال التخريبية والتي تستهدف زعزعة أمن أفغانستان، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وجدد البيان موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع ، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.// انتهى //17:07ت م0062